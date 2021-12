Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 06.12.2021:

Peine (ots)

Ladungsdiebstahl mit hoher Schadenssumme

Bereits am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter Ladung von einem geparkten LKW entwendet. Der 55-jährige Fahrer informierte am Morgen des 04.12. die Polizei in Peine, dass mehrere Paletten Ware aus seinem LKW Anhänger gestohlen worden seien. Der Mann hat mit seinem Fahrzeug über Nacht auf einem Großparkplatz in der Peiner Heinrich-Hertz-Straße gestanden. Bei der gestohlenen Ladung dürfte es sich um Markenkleidung und Dentalzubehör gehandelt haben, was zu einer mutmaßlichen Schadenssumme in sechsstelliger Höhe führen könnte.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell