Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 6. Dezember 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Dettum: Papiertonne in Brand gesetzt

Sonntag, 05.12.2021, gegen 18:00 Uhr

Vermutlich durch bislang unbekannte Täter wurde am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr der Inhalt einer Papiermülltonne in Brand gesetzt. Die Tonne war auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Dettum, Wolfenbütteler Straße, abgestellt. Durch das Feuer wurde die Kunststofftonne vollständig zerstört. Auch eine Tür und ein Fenster wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise: 05331 / 933-0.

