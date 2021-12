POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede vom Sonntag, 05. Dezember 2021

Polizei Salzgitter

Diebstahl einer Bauchtasche mit Bargeld

Salzgitter, Bruchmachtersenstraße, 04.12.2021, 15:00 Uhr

Einer 57-jährigen Frau wurde am Samstagnachmittag in einem Bus eine Bauchtasche mit 1350,- Euro entwendet. Sie habe im Bus auf einer Vierer-Bank gesessen und die Bauchtasche vor sich abgelegt. Später habe sich ein Mann zur ihr gesetzt. Nach einem Moment der Ablenkung habe sie den Diebstahl festgestellt. Den tatverdächtigen Mann könne sie als dicklich, ca. 1,60 m groß und mit westasiatischem Erscheinungsbild beschreiben. Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter 05341/1897-0 entgegen.

Unbekannte zerkratzen Motorhaube an Pkw

Salzgitter, Smeewinkel, 03./04.12.2021, 20:00 - 09:15 Uhr

Bisher unbekannte Täter zerkratzten in der Nacht von Freitag auf Samstag die Motorhaube eines im Smeewinkel abgestellten VW Polo. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt Hinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter 05341/1897-0 entgegen.

Wiederholte Corona-Kontrollen im Stadtgebiet Salzgitter

Salzgitter, Stadtgebiet, 04./05.12.2021, 20:15 - 02:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten Beamte der Polizei Salzgitter gemeinsam mit dem kommunalen Ordnungsdienst erneut Kontrollen hinsichtlich der Einhaltung der aktuell geltenden Corona-Vorschriften durch. Überprüft wurden im genannten Zeitraum verschiedene Gastronomiebetriebe und Spielhallen im gesamten Stadtgebiet von Salzgitter. Bei den durchgeführten Kontrollen konnten erfreulicherweise keine Verstöße festgestellt werden. Sowohl die kontrollierten Betreiber als auch die Besucher traten den Beamten kooperativ gegenüber. Ebenfalls ist weiterhin eine erkennbar hohe Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger für die durchgeführten Kontrollen festzustellen. Daher ergeht der nochmalige Appell, sich weiterhin an die geltenden Corona-Vorschriften zu halten. Weitere Kontrollen in Kooperation mit allen zuständigen Behörden und Institutionen werden folgen.

