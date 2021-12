Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 04. Dezember 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Brand in Schöppenstedt am 19.10.2021

Hohe Belohnung für Hinweise, die zur rechtskräftigen Verurteilung führen

Am 19.10.2021, gegen 03:00 Uhr, geriet in Schöppenstedt in der Straße "Schwarzer Weg" ein Gebäude mit eingelagerten Autoreifen in Vollbrand.

Die bisherigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig und der Polizei Wolfenbüttel ergaben, dass als Ursache Brandstiftung in Betracht kommen könnte.

Die betroffene Versicherung hat für Hinweise, die zur Aufklärung der Brandstiftung an dem o. a. Objekt führen, für den Fall einer rechtskräftigen Verurteilung des Täters oder der Täter eine Belohnung von insgesamt 20.000.-Euro ausgelobt.

Die Auszahlung erfolgt nach Vorlage des rechtskräftigen Urteils.

Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 entgegen.

