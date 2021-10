Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Mann begeht mehrere Straftaten

Rostock (ots)

Am 6. Oktober 2021, kurz nach 19.00 Uhr rief ein Taxifahrer die Polizei an. Der 38-Jährige benötigte polizeiliche Unterstützung bei einem betrunkenen Fahrgast, der sein Fahrzeug nicht verlassen wollte und ihn zudem beleidigte. Vor Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten verließ der Mann allerdings das Taxi und konnte trotz guter Personenbeschreibung zunächst nicht bei der Nahbereichssuche ergriffen werden.

Rund vier Stunden später wurden Polizeikräfte in die Notaufnahme eines Klinikums gerufen, weil ein älterer Herr den Ablauf stören sollte und handgreiflich wurde. Dieser Patient ist zuvor wegen seines starken Alkoholisierungsgrades und seines Verhaltens von einem Rettungswagen in die Klinik verbracht worden. Die hinzugezogenen Polizeikräfte stellten rasch fest, dass auf diesen Mann die Personenbeschreibung aus dem Fall mit dem Taxifahrer zutraf. Bei dem Herren handelt es sich um einen 78-jährigen Deutschen. Im weiteren Verlauf wurde bekannt, dass der 78-Jährige im Zusammenhang mit der Beleidigung des Taxifahrers stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Er wurde über Nacht zu seinem eigenen Schutz in den polizeilichen Gewahrsam verbracht.

Die Polizei nahm Strafanzeigen wegen Beleidigung, Erschleichen von Leistungen und versuchter Körperverletzung auf. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell