Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Radfahrerin bei Verkehrsunfall mit Transporter leicht verletzt

Rostock (ots)

Am Donnerstag, kurz vor 17.00 Uhr ereignete sich in der Rostocker Werftstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Der Transporterfahrer leistete mit einer guten Idee schnell Hilfe.

Der 50-Jährige Kraftfahrzeugführer kam aus der Straße An der Kesselschmiede und beabsichtigte, nach rechts in die Werftstraße abzubiegen. Die 28-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg auf der Seite des Neptuncenters in Richtung Werftdreieck. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeugführer. Dabei klemmte sich die Radfahrerin unter dem Kraftfahrzeug ein. Der 50-Jährige befreite die Frau mit einem Wagenheber. Die Frau wurde leicht verletzt an einem Bein in ein Krankenhaus verbracht. Die Werftstraße war für rund zehn Minuten voll gesperrt.

Die Polizeibeamten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige und Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung auf. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermitlungen. Die Unfallbeteiligten sind deutscher Nationalität.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell