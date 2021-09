Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Nach Alkoholkonsum den Straßenverkehr gefährdet, Polizei und Arzt bedroht

Rostock (ots)

Mittwochabend, kurz vor 23.00 Uhr, erhielt die Polizei den Hinweis, dass ein Transporterfahrer gegen ein geparktes Fahrzeug in der Osloer Straße in Rostock gefahren sein soll.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten einen abgeparkten Firmentransporter an einem Parkstreifen fest. Der Verdacht liegt nahe, dass dieser Transporter beim Einparken mit einem davor abgestellten Fahrzeug zusammengestoßen sein könnte. Auf der Beifahrerseite des Firmenautos befand sich ein Mann, der versuchte den Transporter mittels Fahrzeugschlüssel zu verschließen. Im Zuge des aufklärenden Gesprächs zwischen den Polizeibeamten und dem augenscheinlich alkoholisierten Mann benahm sich dieser unkooperativ und beleidigte die Beamten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 54-jährige Deutsche zunächst fixiert und in den Funkstreifenwagen verbracht. Hier bedrohte er einen Polizeibeamten. Der 54-Jährige wurde für eine Blutprobenentnahme in die Polizeiinspektion Rostock verbracht. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Gewaltbereitschaft, auch gegenüber des eingesetzten Arztes, wurde der Mann zudem über Nacht in Gewahrsam genommen.

Die Polizeibeamten nahmen einen Verkehrsunfall sowie Strafanzeigen bezüglich der Gefährdung des Straßenverkehrs und Bedrohung auf. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden in Verwahrung der Polizei genommen. Die Führerscheinstelle ist verständigt worden.

