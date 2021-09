Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Verkehrsinfos und Hinweise zum Fußballspiel des F.C. Hansa Rostock gegen den FC Schalke 04

Rostock (ots)

Am Samstag, den 25. September 2021, wird im Ostseestadion Rostock um 20.30 Uhr das Fußballspiel der 2. Bundesliga F.C. Hansa Rostock gegen den FC Schalke 04 angepfiffen.

Für die Absicherung des Fußballspieles werden eine Vielzahl von Beamtinnen und Beamten der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern und der Bundespolizei eingesetzt.

Derzeit liegen vom Verein Informationen dahingehend vor, dass 1.100 Karten an Gästefans verkauft worden sind.

Die Anreise der Gästefans erfolgt nach aktuellem Stand individuell. Die anreisenden Gästefans gelangen ausschließlich per Shuttlebus in das Ostseestadion. Sie werden aufgefordert, sich nicht eigenständig - ob zu Fuß oder mit einem Fahrzeug - zum Stadion zu bewegen. Es wird kein Einzeleinlass erfolgen. Die Fans mögen sich am Sammelpunkt beim Hauptbahnhof Rostock Süd einfinden, um mit den ab 17.30 Uhr bereitgestellten acht Shuttlebussen ins Stadion zu fahren.

Trotz der Anreise der Gästefans per Shuttle kann ein Zusammentreffen rivalisierender Gruppen im Laufe des Tages nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei wird sowohl vor als auch nach der Begegnung verstärkt im Stadtgebiet unterwegs sein.

Informationen zu Verkehrseinschränkungen

Um eine sichere An- und Abreise der Fans beider Vereine zu gewährleisten, sind verschiedene verkehrseinschränkende Maßnahmen notwendig.

In der Zeit von 12.00 bis 24.00 Uhr sind folgende Straßen und Parkplätze für den Fahrzeugverkehr gesperrt:

· Schillingallee: ab dem Kreisverkehr Dürerplatz bis einschließlich Platz der Jugend

· Ernst-Heydemann-Straße: von Parkstraße bis Schillingallee

· Die Parkplätze Hauptbahnhof Rostock Süd und der ebenfalls in dem Bereich befindliche Parkplatz "Nordex". Sie werden als kostenlose und gesicherte Parkmöglichkeiten für Reisebusse und individuell mit einem Fahrzeug anreisende Gäste freigehalten.

Auch das Parken ist in den genannten Bereichen verboten.

Ein Auffahren auf die Ernst-Heydemann-Straße aus den Straßen Rembrandtstraße, Eichendorffstraße und Thünenstraße wird nicht möglich sein.

Die Einfahrt in die Ernst-Heydemann-Straße und Schillingallee wird nur bis zur Notaufnahme gestattet und soll ausschließlich dem Lieferverkehr und den Mitarbeitern des UNI-Klinikum vorbehalten sein.

Auf der Shuttlestrecke zwischen Hauptbahnhof und Ostseestadion muss mit temporären Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.

Der in diesem Bereich befindliche öffentliche Busverkehr wird nicht eingeschränkt sein.

Die Anwohner und Fahrzeugführer(innen) werden gebeten, die Beschilderung in diesen Bereichen zu beachten!

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell