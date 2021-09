Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Hochwertiges Wohnmobil gestohlen - Wie Sie sich vor Autodieben schützen können

Rostock (ots)

Am Vormittag des 22. September 2021 meldete sich ein Ehepaar aus der nördlichen Altstadt Rostocks bei der Polizei, um den Diebstahl ihres Wohnmobils anzuzeigen.

Sie stellten ihr Wohnmobil am Montag, den 20. September 2021, gegen 09.00 Uhr, auf dem Parkplatz an der Fischerbastion ab. Am Dienstag, gegen 14.30 Uhr, sah die Ehefrau das Fahrzeug noch stehen. Als sie am gestrigen Tage ihr Wohnmobil für eine Urlaubsreise vorbereiten wollten, stellten sie den Verlust ihres Fahrzeugs fest.

Gegenüber der Polizei gab das Ehepaar an, ihr Wohnmobil ordnungsgemäß verschlossen und gesichert geparkt zu haben. Die Polizeibeamten nahmen eine entsprechende Strafanzeige auf. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem grauen Citroen Clever verlief bislang erfolglos.

Tipps zur Vorbeugung von Autodiebstahl erhalten Sie auf den Internetseiten bei https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-2. Hierbei sind insbesondere die elektronischen Sicherungen für Kraftfahrzeuge, wie Diebstahlwarnanlagen oder Ortungsysteme, interessant. Entsprechende Empfehlungslisten der bundesweiten Kommission Polizeiliche Kriminalprävention sind hier abrufbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell