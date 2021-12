Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 5. Dezember 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Alkoholisierter PKW-Fahrer

Am frühen Samstagmorgen, 04.12.21, gegen 05.45 Uhr, wurde ein 20jähriger Führer eines PKW Suzuki in Wolfenbüttel, Lange Straße, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann aufgrund des Konsums alkoholischer Getränke und eventuell auch Betäubungsmitteln nicht in der Lage war, das Fahrzeug sicher zu führen. Der Mann musste den PKW am Ort stehen lassen. Anschließend wurden ihm zwei Blutproben zur Feststellung der Alkohol- oder Drogenbeeinflussung entnommen. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

- Skiebe - PHK

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell