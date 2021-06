Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: E-Bike gestohlen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 30.05.2021, auf Montag, 31.05.2021, wurde vor einem Anwesen in der Grenzstraße ein E-Bike, Marke Zündapp, Farbe Hellblau, gestohlen. Das E-Bike war dort an einen Fahrradständer angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

