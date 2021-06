Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: in Schule eingebrochen

Freiburg (ots)

In Tegernau wurde am Freitag, 28.05.2021, in der Zeit zwischen 03.15 Uhr und 04.30 Uhr, in die Schule eingebrochen. Dabei wurden von dem Täter ein Fenster sowie mehrere Türen und Schränke mit brachialer Gewalt aufgebrochen. Aus der Schule wurde ein kleiner Tresor gestohlen. In diesem befanden sich nur Schriftstücke. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell