Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: in Verwaltungsgebäude eingebrochen

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 28.05.2021, bis Montag, 31.05.2021, brach ein Unbekannter in ein Verwaltungsgebäude des Klinikums ein. Der Unbekannte drückte wohl ein Fenster auf und gelangte so in das Gebäude. Im Gebäude trat er mehrere Türen ein und durchsuchte die Räumlichkeiten. Der Dieb nahm ein Laptop, einen Computerlautsprecher, einen Kopfhörer, eine Dockingstation sowie Getränke mit. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Der Sachschaden wird auf mindestens 7.000 Euro geschätzt.

