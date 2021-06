Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Pkw aufgebrochen

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter schlug am Montag, 31.05.2021, zwischen 01.00 Uhr und 08.30 Uhr, in der Friedrichstraße, eine Scheibe an einem blauen VW Golf ein. Aus dem Pkw wurde eine schwarze Geldbörse gestohlen. In dieser befanden sich etwa 50 Euro Bargeld, Ausweisdokumente und Bankkarten. Der Diebstahlschaden wird auf 200 Euro geschätzt.

