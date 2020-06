Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Versuchter Einbruch in Apotheke

Trier (ots)

Am Sonntag, 28. Juni, um 2:45 Uhr versuchte ein Unbekannter in eine Apotheke in der Ehranger Straße einzubrechen.

Der Täter begab sich den Ermittlungen zu Folge mit einem Fahrrad zum Tatort und versuchte gewaltsam die Eingangstür der Apotheke einzuschlagen. Da Zeugen durch den Lärm auf die Tat aufmerksam wurden, ergriff der Einbrecher in Richtung der Hafenstraße die Flucht. Täterbeschreibung: - Männlich - Ca. 25 Jahre alt - 1,75 m groß - Normale Statur - dunkel/schwarz gekleidet - führte einen Rucksack mit

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 0651/9779-2290 zu melden.

