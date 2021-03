Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw Daimler Benz

Wittlich (ots)

In der Zeit von Montag, 29.03.2021, 20:00 Uhr bis Dienstag, 30.03.2021, 14:00 Uhr, wurde in der Hochstraße ein schwarzer Pkw Daimler Benz beschädigt, in dem auf der Fahrerseite der Lack zerkratzt wurde. Täterhinweise werden telefonisch (06571-9260) oder per eMail piwittlich@polizei.rlp.de entgegen genommen.

