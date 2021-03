Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Zell (ots)

Am Vormittag des 29.03.2021 zwischen 10:00 und 10:30 Uhr wurde ein in einer Parkbucht an der Moselpromenade in Zell, gegenüber Anwesen Balduinstraße 51, abgestellter schwarzer PKW Mercedes GLA möglicherweise beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher verließ den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zell unter der Telefonnummer 06542/98670

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell