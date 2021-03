Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kollision im Begegnungsverkehr

Gerolstein (ots)

Am Mittag des 29. März 2021 ereignete sich im Bereich der Lissinger Brücke der K 32 in Gerolstein ein Verkehrsunfall, bei dem an beiden beteiligten PKW Totalschaden entstand. Anhand der polizeilichen Unfallaufnahme ließ sich feststellen, dass der 25 Jahre alte Fahrer eines PKW bei einer Kurvendurchfahrt aus ungeklärter Ursache auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs gekommen war. Dort stieß der PKW des jungen Mannes mit dem entgegenkommenden Wagen einer 18 Jahre jungen Frau zusammen. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die K 32 wurde daher für ca. 30 Minuten voll gesperrt. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 8000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 25-jährige, mutmaßliche Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrberechtigung. Gegen diesen wurde daher ein Strafverfahren eingeleitet.

