Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen/Brenz - Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Ulm (ots)

Zum Fototermin vom 17.01.2021, 03.03 Uhr.

Am Sonntagmorgen, um 02.55 Uhr, wurde ein Brand im Batschkaweg gemeldet. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, musste sie noch zwei Bewohnern über Leitern ins Freie helfen. Der Brand war im Untergeschoss im Treppenhaus ausgebrochen. Eine Ursache dafür ist bisher nicht bekannt. Ein Bewohner und ein Besucher wurden mit Atembeschwerden zur Beobachtung ins Krankenhaus gefahren. Im Haus sind in vier Wohnungen 14 Personen gemeldet. Diese können ihre Wohnungen wegen der Verrußung vorübergehend nicht bewohnen. Sie kommen bei Nachbarn und Verwandten unter. Der Schaden an Gebäude und Inventar kann nicht beziffert werden.

