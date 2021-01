Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim/Brenz - Vorrang missachtet und 10.000EUR Schaden verursacht

Ulm (ots)

Am Freitagmittag, gegen 12.20 Uhr, fuhr eine 60-Jährige mit ihrem Skoda von der Brenzerstraße zur Hauptstraße. Dort wollte sie geradeaus die abknickende Vorfahrtsstraße in Richtung Bächingen verlassen. Dazu hätte sie aber den von rechts auf der Niederstotzinger Straße heranfahrenden Opel zuerst durchfahren lassen müssen. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos, an denen jeweils 5.000EUR Sachschaden entstand. Die Unfallverursacherin und der Opel-Fahrer blieben unverletzt.

