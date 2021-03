Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Vorfahrt missachtet

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch in Dietenheim.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr fuhr der 19-Jährige im Röseweg in Richtung Gießenstraße. An der Einmündung zur Illertissener Straße missachtete er mit seinem VW die Vorfahrt. Dort fuhr ein 70-Jähriger mit seinem Skoda und hatte Vorfahrt. Die Autos stießen zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro. Der 70-Jährige und seine 67-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie konnten sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.

