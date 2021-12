Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 08.12.2021.

Täter drangen in ein Einfamilienhaus ein.

Salzgitter, Thiede, Gut, 06.12.2021, 21:15 Uhr-07.12.2021, 06:15 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen die Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Einfamilienhaus ein und erbeuteten im Tatverlauf Bargeld und Schmuck. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Beamte des Präventionsteams der Polizei in Salzgitter bieten Ihnen kostenlos einen Beratungstermin bei Ihnen zu Hause an. Wir zeigen Ihnen Schwachstellen an Ihren Zugangstüren und Fenstern auf, die es Tätern ermöglichen, sehr schnell in Ihr Haus einzudringen. Nach der professionellen Beratung können sie selbst entscheiden, ob bzw. wie Sie Ihr Eigentum zukünftig sichern möchten. Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter der Telefonnummer 05341/1897-109. Herr Scharf als Leiter des Präventionsteams freut sich über Ihren Anruf.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/.

