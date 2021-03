Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei stoppt Sprayer

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat Donnerstagnacht, 4. März 2021, gegen 1 Uhr, drei mutmaßliche Graffiti-Sprayer angehalten und kontrolliert. Die Beamten stoppten das Auto mit den drei Männern im Alter von 24, 29 und 36 Jahren auf der Overwegstraße/Rolandstraße in Richtung Altstadt, nachdem das Trio zuvor der Besatzung eines Polizeihubschraubers aufgefallen war. Bei den drei Gelsenkirchenern fanden die Polizisten unter anderem Farbspraydosen, Handschuhe sowie ein Tarnnetz. Zudem stellten die Beamten eine analoge sowie eine digitale Fotokamera sicher. Nach Feststellung der Personalien wurden die Männer wieder entlassen. Ob sie für ein mehrere Meter breites wie hohes Graffiti an der Schallschutzmauer der A42-Ausfahrt Gelsenkirchen-Zentrum in Fahrtrichtung Dortmund verantwortlich sind, wird nun geprüft. Die polizeilichen Ermittlungen dazu dauern an.

