Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung durch Graffiti; Zeugenaufruf

Weiler; Weilerhöfe (ots)

In dem Zeitraum vom 24.04.2021 bis zu 27.04.2021 kam es in der Gemarkung Weilerhöfe im Bereich der Windkraftanlagen zu Sachbeschädigungen an einem Windrad und dort abgestellten Baumaschinen durch Graffiti. Mit einer Farbsprühdose wurden in gelber Farbe Schriftzüge wie "NOIC", "TOBI" und "ACAB" an den benannten Objekten aufgesprüht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mayen entgegen.

