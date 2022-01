Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Einbruch in der Teckstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag (30.12.2021) 11:00 Uhr und Sonntag (02.01.2022) 15:50 Uhr, brachen noch unbekannten Täter in ein Wohnhaus in der Teckstraße in Möglingen ein. Vermutlich über ein aufgehebeltes Fenster stiegen die Täter in das Objekt ein und durchsuchten sämtliche Wohnräume. Hinweise zum möglichem Diebesgut liegen bislang nicht vor, der entstandene Sachschaden ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 1500170, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell