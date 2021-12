Polizei Dortmund

POL-DO: Chihuahua läuft auf die Straße, wird angefahren und verstirbt: Polizei Dortmund sucht Fahrer/in eines Smart

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1384

Nach einem Verkehrsunfall auf der Martener Straße in Dortmund am Montag, 13. Dezember gegen 10:40 Uhr, sucht die Polizei Dortmund nun Zeugen. Bei dem Unfall wurde ein Hund tödlich verletzt. Gesucht wird daher nun der/die Fahrer/in eines Smart, dessen Kennzeichenhalterung eine pinke Umrandung haben soll.

Die Hundehalterin aus Dortmund war nach eigener Aussage mit ihrem Lebensgefährten und ihrem Chihuahua entlang der Martener Straße spazieren. Als sie die Einmündung Martener Straße/Diedrichstraße überquerten, sei der Hund zunächst auf der anderen Seite stehen geblieben. Die Frau rief ihren Hund daher zu sich.

Nach bisherigen Erkenntnissen lief daraufhin dieser auf die Straße und wurde in diesem Moment von einem Smart erfasst, der die Diedrichstraße in Richtung der Einmündung Martener Straße befuhr. Der/die Fahrer/in sei nach dem Zusammenprall in die Martener Straße in östliche Richtung abgebogen und davon gefahren.

Der Hund verstarb kurze Zeit nach dem Unfall beim Tierarzt. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Huckarde unter Tel. 0231/132-2121.

