POL-DO: Streit endete im Raub - Dortmunder durch Tritt gegen den Kopf leicht verletzt

Dortmund (ots)

Ein Streit ist am frühen Sonntagmorgen (19. Dezember, 3.27 Uhr) in Dortmund-Berghofen in einem Raub geendet. Nach vorangegangenen Pöbeleien forderten drei Tatverdächtige die Herausgabe von Portemonnaie und Smartphone. Hierzu trat einer der Täter dem Dortmunder mit dem Fuß gegen den Kopf. Im Anschluss flüchteten sie. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut erster eigener Angaben wartete ein 29-jähriger Dortmunder am Hörder Bahnhof auf den Nachtbus. Bereits an der Bushaltestelle sei er von drei Männern angepöbelt worden. Ein Unbeteiligter schritt ein und verhinderte so eine Auseinandersetzung. Mit dem Nachtbus fuhr er Richtung Berghofen, ebenso das Trio.

An der Haltestelle Iltisweg verließ der 29-Jährige den Bus. Die Männer folgten ihm und pöbelten ihn erneut an. Während sich der Dortmunder in die Bushaltestelle setzte, trat ihm einer der Täter mit dem Fuß gegen den Kopf. Er forderte die Herausgabe von Portemonnaie und Smartphone, die der 29-Jährige auch aushändigte. Nachdem der Haupttäter die Geldbörse durchsucht hatte, flüchtete das Trio in Richtung Iltisweg. Ein Rettungswagen versorgte den leicht verletzten Mann.

Im Rahmen der Fahndung beobachtete eine Streifenwagenbesatzung drei Männer, die offenbar mit einem E-Scooter verunfallten. Die Personen entsprachen grob der Beschreibung der Tatverdächtigen des Raubes. Die Beamten stellten ihre Personalien sicher. Weitergehende Ermittlungen müssen nun mögliche Tatzusammenhänge klären.

Zeugen, denen die Männer bereits vor der Tat aufgefallen sind und/oder den Raub beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441 zu melden. Insbesondere der Zeuge, der durch sein couragiertes Einschreiten am Hörder Bahnhof eine denkbare Straftat verhindert hat.

