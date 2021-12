Polizei Düren

POL-DN: Ungebetener Besuch

Düren (ots)

Einbrecher suchten am Montag in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:45 Uhr eine Erdgeschosswohnung in der Gneisenaustraße heim.

Bislang Unbekannte hebelten die Balkontür der Wohnung auf und gelangten so ins Innere. Hier wurden augenscheinlich sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Die genaue Schadenshöhe kann bislang noch nicht abgeschätzt werden.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Gneisenaustraße oder der Girbelsrather Straße gemacht haben werden gebeten, die bei der Polizei Düren unter 02421-9496425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell