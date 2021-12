Polizei Düren

POL-DN: 1700 Liter Diesel entwendet

Nörvenich (ots)

Bereits in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag pumpten unbekannte Täter 1700 Liter Diesel aus Baggern ab, die auf einer Baustelle parkten.

Am Freitagmorgen (10.12.2021) bemerkte ein Mitarbeiter der Baufirma auf einer Großbaustelle in Nörvenich den Diebstahl. Er informierte die hinzugerufenen Polizeibeamten, dass die Täter in der Nacht vom 09. auf den 10. Dezember insgesamt rund 1700 Liter Diesel entwendet hatten. Er gab ebenfalls an, dass es in der Vergangenheit bereits öfter zu derartigen Dieseldiebstählen gekommen sei, die nun entwendete Menge sei aber um ein vielfaches höher als bei den Taten der Vergangenheit.

Noch ist unklar, wie genau die Diebe die große Menge Treibstoff abtransportierten. Klar ist jedoch, dass sie dazu ein größeres Fahrzeug genutzt haben müssen. Daher bittet die Polizei mögliche Zeugen, denen in der Nacht vom 09. auf den 10. Dezember etwas Ungewöhnliches oder Verdächtiges rund um die Baustelle an der Hardtstraße in Nörvenich aufgefallen ist, sich unter der 02421 949-6425 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

