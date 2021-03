Polizei Bielefeld

POL-BI: Tödlicher Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Fußgänger

Bielefeld (ots)

NT/Bielefeld-Gellershagen - Am Samstag, 27.03.2021 um 07:30 Uhr ereignete sich in dem Gleisbett der Stadtbahn an der Jöllenbecker Straße, zwischen den Haltestellen Voltmannstraße und Lange Straße, ein Verkehrsunfall zwischen einem 29-jährigen Fußgänger aus Bielefeld und der stadteinwärts fahrenden Straßenbahn. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Fußgänger tödlich, ein Waggon der Straßenbahn entgleiste. Die Ermittlungen zum Hergang dauern an, nach bisherigen Erkenntnissen ist ein Suizid des Fußgängers nicht ausgeschlossen. Während der Sachverhaltsaufnahme und der Bergung der Stadtbahn wurde die Jöllenbecker Straße in beide Fahrtrichtungen für mehr als zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell