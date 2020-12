Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nach Unfall geflüchtet

HildesheimHildesheim (ots)

(ji) Am 09.12.20 gegen 15.30 Uhr, stellte ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus Lamspringe seinen Pkw Renault Scenic am rechten Fahrbahnrand auf der Imser Straße in Alfeld mit Fahrrichtung B 3 ab und verließ den Pkw. Als er wenige Minuten später zurückkehrte, stellte er einen erheblichen Schaden im hinteren linken Bereich des Fahrzeugs fest. Aufgrund der Spurenlage ist vermutlich ein anderer Pkw gegen das abgestellte Fahrzeug gefahren und hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Schaden betraägt sich 5000 EUR. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Alfeld, Tel. 05181-91160

