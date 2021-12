Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf der K13

Niederzier (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der K13 wurde am Freitagmittag eine junge Frau schwer verletzt.

Die 19- Jährige befuhr gegen 13:25 Uhr die L12, aus Richtung L264 kommend in Fahrtrichtung L12/K13. Nach Angaben einer Zeugin bog die junge Frau an der Einmündung, trotz vorherrschendem Querverkehr, nach links in Richtung Niederzier ab. Hierbei missachtete sie offensichtlich die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw. Am Steuer des Fahrzeugs, dass die L12, aus Richtung Niederzier kommend in Fahrtrichtung Hambach befuhr, saß ein 70 Jahre alter Mann aus Niederzier. Dieser war nach eigenen Angaben zunächst davon ausgegangen, dass die 19- Jährige an der Einmündung anhalten würde. Als diese jedoch plötzlich unmittelbar vor ihm nach links abbog, konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die junge Frau wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann aus Niederzier blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 14000 Euro.

