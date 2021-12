Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall führt zum Totalschaden und zu vier Leichtverletzten

Nideggen (ots)

Am Samstag kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Verkehrsunfall, bei dem alle vier Insassen des verunfallten PKW BMW einen Schock erlitten. Ein 39-jähriger Mann aus Düren befuhr die L 249 von Nideggen kommend in Richtung Abenden. Auf der regennassen und laubbedeckten Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Schleudern und nach rechts von der Straße ab. Der PKW überschlug sich mehrfach und kam im angrenzenden Böschungsbereich zum Stillstand. Der Fahrer des BMW, ein 15jähriger und 18jähriger Dürener und ein 17jähriger Mann aus Kreuzau wurden leicht verletzt. Die Höhe des Schadens wird auf ca. 100000 ,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell