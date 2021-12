Polizei Düren

POL-DN: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Unfallursache Alkohol und Drogen

Düren (ots)

Auch wenn die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle im Kreis Düren im vergangenen Jahr gesunken ist, weist die Zahl der Verkehrsunfälle unter Alkohol-und Drogeneinfluss eine Steigerung auf. Aus diesem Grund führte die Kreispolizeibehörde Düren am Freitagabend einen Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung der Unfallursache Alkohol-und Drogen durch. Dabei wurden sechs Fahrzeugführer angetroffen, die ihre Fahrzeuge unter Drogeneinfluss führten. In einem Fall konnten bei der Kontrolle auch Betäubungsmittel sichergestellt werden. Einem 21jährigen aus Baesweiler wurde ein Abstecher zu einem Schnellimbiss in Aldenhoven zum Verhängnis. Bei der Kontrolle verlief ein Drogenvortest positiv. Darüber hinaus war der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Und letztendlich wurde festgestellt, dass er die Fahrzeugschlüssel des Fahrzeugs mit dem er unterwegs war von einem Bekannten unerlaubt an sich genommen hatte. Neben den Feststellungen zu den Fahrten unter Drogeneinfluss wurde bei einer Kontrolle in Düren in der Stephanstraße ein 21jähriger Fahrzeugführer angetroffen, der ohne Führerschein unterwegs war. In all diesen Fällen wurden Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

