Polizei Düren

POL-DN: Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Düren (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es auf der Kreuzung Schenkelstraße / Tivolistraße / August-Klotz-Straße zu einem Unfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem E-Bike-Fahrer. Der Radfahrer wurde leicht verletzt.

Gegen 10:25 Uhr befuhr eine 36-Jährige die Tivolistraße in Richtung Schenkelstraße. An der Kreuzung zur August-Klotz-Straße wollte sie nach rechts auf eben diese abbiegen. Ihrer Aussage nach, achtete die Dürenerin die geltende Vorfahrt, vergewisserte sich, dass die Straße frei war und fuhr dann an. Zur gleichen Zeit wollte ein 50 Jahre alter Mann, von der Schenkelstraße aus kommend, mit seinem E-Bike nach links auf die August-Klotz-Straße abbiegen. Kurz bevor er sich auf dem dort angelegten Fahrradschutzstreifen einordnen konnte, wurde er jedoch vom Pkw der Autofahrerin erfasst und kam zu Fall. Während der in Düren gemeldete Radfahrer annahm, die Autofahrerin würde ihn passieren lassen, gab die Abbiegende an, den Velofahrer nicht gesehen zu haben. Leicht verletzt brachten Rettungskräfte den Mann zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell