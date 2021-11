Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruchdiebstahl

Hebelspuren festgestellt

Unkel (ots)

Am Donnerstagmittag teilte ein Unkeler Arzt mit, er habe bereits am Montag Hebelspuren an der Eingangstüre seiner Praxis festgestellt, dies der Polizei jedoch bislang nicht gemeldet, da nichts entwendet worden sei. Die Überprüfung der Polizei bestätigte die Angaben, unbekannte Täter hatten im Zeitraum von 12.11.2021 bis zum 15.11.2021 offensichtlich versucht, die Türe aufzuhebeln. Die Türe hielt den Eindringlingen stand.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell