Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheit im Verkehr

Linz am Rhein (ots)

Beim Betreten des Tankstellengeländes in Linz bemerkten zwei Polizisten am Donnerstagmittag einen augenscheinlich alkoholisierten Kunden, welcher aus dem Verkaufsraum auf einen abgestellten Pkw zuging. Eine Überprüfung ergab, dass er augenscheinlich zuvor mit dem Pkw auf das Tankstellengelände gefahren war. Die erfolgte Alkoholüberprüfung verlief positiv, so dass der 57-jährige Mann aus Dattenberg einen beweisverwertbaren Alkoholtest machen musste und der Pkw-Schlüssel sichergestellt wurde. Den Mann erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

