Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 271021-838: Entwendetes Fahrzeug abgebrannt

Gummersbach (ots)

In der vergangenen Nacht (25/26.10) brannte auf einem Firmengelände an der Gutenbergstraße (Gummersbach-Rebbelroth) ein gestohlener, schwarzer Audi A4. Kurz nach Mitternacht nahm eine Zeugin einen lauten Knall wahr. Ein vorbeifahrender Rettungswagen übernahm die ersten Löscharbeiten. Der Fahrzeuginnenraum ist komplett ausgebrannt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde das Fahrzeug angesteckt, weitere Ermittlungen dauern jedoch noch an. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Nach einer Zeugenaussage entfernte sich zur Tatzeit ein silberfarbener Mercedes vom Brandort; ob dieser mit dem Brand in Verbindung steht, ist allerdings ungewiss. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer: 02261/8199-0.

W.S ; J.K ; R.W

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell