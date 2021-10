Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht auf der Büttendorfer Straße

Hüllhorst (ots)

Am Sonntagmorgen ist der Polizei eine Unfallflucht auf der Büttendorfer Straße gemeldet worden. Daraufhin rückten die Beamten zu der Örtlichkeit aus.

Dort traf man auf eine Hüllhorsterin, die zuvor ihren weißen Audi A 1 in Richtung Lübbecke gesteuert hatte. Dabei sei ihr, so die Angaben der 21-Jährigen, gegen 7.45 Uhr ein schwarzer PKW mit getönten Scheiben sowie Mindener Kennzeichen entgegengekommen und über die Fahrbahnmitte auf die Spur ihres Autos geraten. Daraufhin wich die Audi-Fahrerin nach rechts aus, kam von der Straße ab und geriet in einen Straßengraben. Der Fahrer des schwarzen PKWs setzte hingegen seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle. Die 21-Jährige blieb unverletzt, der Audi wurde mit erheblichem Schaden abgeschleppt.

Hinweise zum unbekannten Fahrzeugführer bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

