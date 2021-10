Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer prallt gegen Baum und verschwindet

Bad Oeynhausen, Löhne (ots)

Ein 31-jähriger Mann aus Löhne ist in der Nacht zu Sonntag in Wulferdingsen mit seinem Auto von der Bergkirchener Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer montierte das hintere Kennzeichen ab, ließ in der Dunkelheit den unbeleuchteten Wagen auf der Straße stehen und verschwand.

Ein vorbeikommender 56-jähriger Autofahrer erkannte das in Höhe der Einmündung zur Krellstraße stehende Hindernis gerade noch rechtzeitig und alarmierte gegen 1.20 Uhr die Polizei. Die machte sich mit Unterstützung durch einen Diensthund und einer Hubschrauberbesatzung auf die Suche nach dem Fahrer sowie möglicherweise weiteren verletzten Insassen. Unterdessen konnte der Halter des völlig demolierten Peugeot schnell ausfindig gemacht werden, da die vordere Stoßstange samt Kennzeichen im Graben lag.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte der Fahrer bei einem Verwandten bereits auf dem Sofa schlafend angetroffen werden. Da der Mann alkoholisiert war und leichte Verletzungen aufwies, kam er ins Krankenhaus. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem gab der Löhner an, allein im Fahrzeug gesessen zu haben und keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Die Polizei ließ den Unfallwagen abschleppten. Einsatzkräfte der Feuerwehr leuchteten für die Spurensicherung und die Unfallaufnahme seitens der Polizei die Einsatzstelle aus.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell