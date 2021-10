Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Kneipenschlägerei endet mit Blessuren und Platzverweis

Lübbecke (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung in einer Kneipe in der Niedernstraße ist es am Sonntag in den frühen Morgenstunden gekommen. Offenbar war es zu einer Streitigkeit unter zwei Männern gekommen, in deren Verlauf sich weitere Gäste an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligten. Die Polizei geht von mindesten neuen Beteiligten aus, die Blessuren an den Händen sowie Kopfplatzwunden davon trugen.

Die Beamten waren gegen 4.30 Uhr zunächst über eine Schlägerei am ZOB informiert worden. Eine Streifenwagenbesatzung traf dort auf zwei 21 und 28 Jahre alte Männer aus Lübbecke und Hüllhorst, wobei der Ältere am Kopf blutete. Die Personen gaben an, dass es zuvor in der Gaststätte "Liquid" eine Schlägerei gegeben habe. Die weiteren in den Räumlichkeiten geführten Ermittlungen ergaben, dass es laut den spärlichen Aussagen aller Beteiligten vermutlich zu einem Streit zwischen einem 20-jährigen Hiller und einem 40 Jahre alten Lübbecker kam. Hauptaggressor soll dabei der Hiller gewesen sein.

Im weiteren Verlauf sollen die anderen Gäste versucht haben, die Streithähne voneinander zu trennen. Dabei soll ein Durcheinander entstanden sein, wo anschließend keiner der Beteiligten mehr angeben konnte, wer wen geschlagen habe. Ein Beteiligter wusste jedoch zu berichten, dass eine 32-jährige Frau aus Lübbecke den Hiller mit einem Glas auf den Kopf geschlagen haben soll.

Weiteres war bei den Befragungen der teilweise stark angetrunkenen Personen seitens der Einsatzkräfte nicht zu erfahren. Auch der den Streit auslösende Grund blieb unbekannt. Zwei Personen wurden dem Krankenhaus zugeführt. Alle anderen lehnten weitergehende Behandlungen durch den Rettungsdienst ab. In der Gaststätte gingen mehrere Gläser zu Bruch. Auch ein Fernseher wurde beschädigt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem 20-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Allen Beteiligten wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell