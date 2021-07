Polizei Hamburg

POL-HH: 210707-2. Hamburgweite Rotlichtkontrolle - Ergebnisse

Hamburg (ots)

Zeit: 06.07.2021, 06:30 - 21:00 Uhr

Ort: Hamburger Stadtgebiet

Die Hamburger Polizei hat unter Führung der Verkehrsdirektion Ost (VD 3) gestern im Stadtgebiet Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Rotlichtüberwachung durchgeführt.

Die Polizeibeamten hielten in der Zeit von 06:30 bis 21:00 Uhr an verschiedenen Kontrollstellen sowie bei mobilen Kontrollen insgesamt 356 Fahrzeuge an und überprüften 369 Verkehrsteilnehmer.

Bei dem Einsatz stellten die Beamten neben zehn Verkehrsstrafanzeigen (beispielsweise Fahren ohne Fahrerlaubnis) im Wesentlichen folgende Verstöße fest:

218 x Rotlichtmissachtung durch Kraftfahrzeugführer 28 x Rotlichtmissachtung durch Radfahrer 48 x missbräuchliche Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt 12 x Nichtanlegen des Gurtes 18 x Beanstandungen (beispielsweise defekte Beleuchtung oder nicht mitgeführter Führer- oder Fahrzeugschein)

Bei der Überprüfung eines Citroen Jumper ergaben sich Hinweise darauf, dass an der Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) manipuliert worden war, sowie Veränderungen an Fahrzeugteilen vorgenommen wurden. Sowohl das Fahrzeug als auch die Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Eine vorläufige Festnahme gab es nach Verdacht der Urkundenfälschung. Ein Mann hatte sich als bulgarischer Staatsangehöriger ausgewiesen. Bei der Durchsicht der mitgeführten Dokumente konnten Fälschungsmerkmale an der ID-Card und am Führerschein festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen übernahm der Kriminaldauerdienst.

Bei einem slowakischen Fahrzeugführer bestand der Verdacht, dass er sein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmittel geführt hatte. Ein Drogenvortest verlief positiv, sodass eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Der Mann hatte zudem nicht die erforderliche Fahrerlaubnis. Auch in diesem Fall dauern die Ermittlungen noch an.

Die Polizei Hamburg wird auch weiterhin Kontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durchführen.

Ri.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell