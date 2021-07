Polizei Hamburg

POL-HH: 210705-2. Zeugenaufruf nach mutmaßlich politisch motivierter Sachbeschädigung in Hamburg-Winterhude

Hamburg (ots)

Feststellzeit: 05.07.2021, 07:00 Uhr; Tatort: Hamburg-Winterhude, Leinpfad

Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass es am Sitz des CDU Landesverbandes Hamburg in Winterhude zu einer mutmaßlich politisch motivierten Sachbeschädigung gekommen ist. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die bislang unbekannten Täter haben am vergangenen Wochenende mehrere größere Schriftzüge aufgesprüht, unter anderem an die Hausfassade.

Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamts (LKA 73) hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise können unter der Rufnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jeder Polizeidienststelle abgegeben werden.

