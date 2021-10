Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 261021-834: Neustart für's Seniorenkino - Polizeiliche Präventionstipps inklusive

Oberbergischer Kreis / Gummersbach (ots)

Kaum war der Startschuss für das Seniorenkino im Frühjahr 2020 gefallen, war auch gleich wieder Schluss. Die Infektionsschutzmaßnahmen machten Polizei und Kino einen Strich durch die Rechnung. Von dem großen Interesse bei der ersten Veranstaltung bestärkt, bringen das Gummersbacher Kino SEVEN zusammen mit der Polizei das Konzept zurück auf die Leinwand.

Ab kommenden Dienstag (2. November) ist es wieder soweit und das Gummersbacher Kino SEVEN sowie die Polizei präsentieren immer am ersten Dienstag im Monat einen Film sowie wechselnde Themen der Kriminal- und Verkehrsunfallprävention.

Los geht es am Dienstag mit dem Film "Enkel für Anfänger", in dem das Leben dreier Rentner kräftig durcheinander gewirbelt wird und der für beste Unterhaltung sorgt. Bei dem Beratungsteil der Polizei geht es um die Sichtbarkeit im Straßenverkehr - gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit kommt es immer wieder zu schweren Unfällen, weil insbesondere Fußgänger zu spät gesehen werden.

Für dieses besondere Vorprogramm hat die Polizei mit den Handpuppen Martin und Lukas zwei Hauptdarsteller engagiert, die auf der Kinoleinwand zum Einsatz kommen. Martin und Lukas begleiten als pfiffige Enkel ihre Großeltern beim Kinobesuch, greifen in Kurzfilmen humoristisch deren Erlebnisse auf und geben wertvolle Tipps.

Unterstützt wird die Polizei bei der Gestaltung des Programms von der Verkehrswacht und dem katholischen Bildungswerk. Informationen zum Thema der jeweiligen Vorstellung sind auf der Internetseite der Kreispolizeibehörde veröffentlicht. (https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/termin/seniorenkino-mit-martin-und-lukas)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell