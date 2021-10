Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 261021-832: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch in Autohaus festgenommen

Gummersbach (ots)

Bei einem Einbruch in ein ehemaliges Autohaus in Gummersbach-Derschlag hat die Polizei in der vergangenen Nacht (26. Oktober) zwei Tatverdächtige festnehmen können. Der Besitzer des Gebäudes an der Kölner Straße hatte sich kurz vor ein Uhr bei der Polizei gemeldet, weil seine Raumüberwachungsanlage einen Einbruchsalarm ausgelöst hatte. Als erste Kräfte der Polizei eintrafen, war in dem Gebäude Taschenlampenschein zu sehen. Die Polizei umstellte daraufhin das Gebäude und begann mit Unterstützung eines Diensthundes aus dem Rhein-Sieg-Kreis mit der Durchsuchung. Diensthund Luna führte die Einsatzkräfte dann geradewegs zum Heizungsraum des Gebäudes, wo sich zwei 34 und 40 Jahre alte Männer versteckt hielten. Die Polizei nahm die beiden Gummersbacher vorläufig fest; sie wurden am Vormittag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

