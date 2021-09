Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Sachschaden bei Frontalzusammenstoß zweier PKW

Friedrichsmoor (ots)

Ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstand beim Frontalzusammenstoß zweier PKW am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 092 zwischen Fahrbinde und Friedrichsmoor. Beide Fahrzeugführer erlitten jeweils einen leichten Schock, blieben aber äußerlich unverletzt. Vorsorglich wurden sie vor Ort medizinisch untersucht. Eines der beiden Autos musste anschließend abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Landesstraße an der Unfallstelle für ca. 20 Minuten voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell