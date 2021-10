Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 241021-829: In Doppelhaushälfte eingebrochen

Bergneustadt (ots)

Zwischen 19 Uhr am Freitag (22. Oktober) und 18.30 Uhr am Samstag sind Unbekannte in eine Doppelhaushälfte an der Hohle Straße eingebrochen. Die Täter hatten mit einem Hebelwerkzeug die Hauseingangstüre aufgebrochen und das Haus im Anschluss durchsucht. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Mit einbruchshemmenden Beschlägen lassen sich viele Einbrüche verhindern. Die meisten Einbrecher brechen ihre Tat ab, wenn sie auf mechanische Sicherungen stoßen, die sie nur mit großem Aufwand überwinden können. Wie Sie Ihr Haus optimal sichern, erfahren Sie in Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Die Beratungen sind kostenlos - Sie müssen nur unter der Rufnummer 02261 8199-885 einen Termin vereinbaren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell