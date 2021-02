Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Arbeitsunfall

Gengenbach (ots)

Durch ein zurückschlagendes Drahtseil wurde am Mittwoch, kurz nach 13 Uhr, ein 65-jähriger bei Baumfällarbeiten in Gengenbach im Bereich Pfaffenbach verletzt. Der Mann musste zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. /ag

