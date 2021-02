Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Verletzte bei Verkehrsunfall

Sinzheim (ots)

Am Mittwoch um 17 Uhr kam es auf der L80 bei der Einmündung der Halberstunger Straße zu einem Unfall. Ein 28-jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die L80 und hielt an dem dortigen Fußgängerfurt an, da ein Kind wartete, um die Straße zu überqueren. Mutmaßlich fiel dies, dem ihm nachfahrenden 29-jährigen Golf-Fahrer nicht auf, sodass er ungebremst auf den Transporter auffuhr. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt, der 28-Jährige musste durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.

