Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und Personenschaden

Nörvenich (ots)

Am Samstag, den 11.12.2021 kam es um 10:40 Uhr auf der L 495 bei Oberbolheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Nörvenicher wollte mit seinem PKW aus Oberbolheim kommend die L 495 in Richtung des Gewerbegebiets überqueren. Dazu stoppte er sein Fahrzeug vor dem Kreuzungsbereich. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW einer 18-jährigen Dürenerin, die zur gleichen Zeit die L 495 von Düren kommend in Richtung Gymnich befuhr. Die 18-jährige und ihre 19-jährige Beifahrerin wurden bei diesem Unfall leicht verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 20 000 Euro. Die Fahrzeugen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell